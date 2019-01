Governo | giallo su reddito di cittadinanza e quota 100 | perché c' è ancora da aspettare

Ludovic - gilet giallo - non arretra : «La violenza è quella del Governo» : La manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei gilet gialli a ParigiI gilet gialli hanno accettato la proposta: incontreranno Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato il suo sostegno al movimento francese di protesta. E se ...

Camusso : la crisi economica è pesante ma il Governo giallo-verde è peggio : Così il leader uscente della Cgil, Susanna Camusso dal palco dell' assemblea di Lavoro e Società commenta l'attuale situazione politica. 'La crisi ha fatto danni evidenti, ma non ha creato quella ...

Referendum senza quorum - altra mina vagante nel Governo gialloverde : In questi giorni si sta riaccendendo il dibattito intorno alla Costituzione, principalmente a causa del sistema di riforme che il ministro dei Rapporti col Parlamento (e della Democrazia diretta) Riccardo Fraccaro si appresta a sottoporre al giudizio di Camera e Senato. L’iter, com’è noto, in questi casi può rivelarsi piuttosto lungo e dall’esito incerto, anche in virtù dei distinguo sul tema dell’alleato di governo leghista. Ma vale la pena ...

[L'analisi] Ecco cosa attende al varco il Governo gialloverde nel 2019 : Una economia che si ferma significa meno lavoro, meno consumi, meno investimenti. Ma ci sono effetti immediati, particolarmente velenosi nel caso italiano. Se il Pil non cresce, infatti, non si ...

M5S-Lega - conflitto continuo. Tutti i fronti del Governo gialloverde : In agenda immigrazione, taglio ai costi della politica, infrastrutture, riforme. Tra Di Maio e Salvini iniziata la partita a scacchi in vista delle elezioni Europee di maggio

Il Governo gialloverde ha qualche problema con la scienza : Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità si dimette in polemica con il governo Berlino, 3 gen 08:31 - (Agenzia Nova) - In segno di protesta contro il governo, che ha accusato di essere “ostile alla scienza”, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, ha rassegnat

"La manovra poco verde del Governo giallo-verde" : "Uomo e ambiente sono facce della stessa medaglia. Chi non rispetta l'ambiente non rispetta se stesso. C'é bisogno di un maggior coinvolgimento e conoscenza dei temi ambientali capaci anche di ...

Tutti i numeri e le leggi del Governo gialloverde : I primi mesi del governo M5s-Lega in numeri e dati analizzati in rapporto agli esecutivi precedenti. Il rapporto AGI/Openpolis, aggiornato al 14 dicembre, mentre la discussione della legge di Bilancio era ancora in corso, consegna una fotografia che conferma "l'atipicità" del governo Conte, nato, dopo un'attesa di 90 giorni, dalle nozze "tra due forze avversarie durante la tornata elettorale". ...

Governo - semestre gialloverde : poche leggi e meno 'decreti' ma sempre più blindati : Una serie di organismi chiave, come le commissioni permanenti, non potevano infatti formarsi in assenza di una chiara maggioranza politica. In ogni caso i due esecutivi guidati da Renzi e Gentiloni ...

La Manovra suona l'assalto a spiagge e centri storici - il vero tesoretto del Governo giallo verde : spiagge, litorali e centri storici, cioè la vera ricchezza italiana, sotto attacco. Limoni da spremere per far cassa e finanziare reddito di cittadinanza e pensioni. Nelle 190 pagine del ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - - esperienza Governo gialloverde ormai chiusa - difficile superare tutto il 2019 : Roma, 23 dic 17:22 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota di "come si può lontanamente immaginare... , Com,

Manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del Governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

Autonomie - il dossier in Cdm : altra prova per Governo giallo-verde : Il fascicolo partito nel 2017 con i referendum per Lombardia e Veneto: uno dei cavalli di battaglia storici della Lega che ora rischia di creare malumori tra gli alleati pentastellati. Conte: '...

