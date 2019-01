Finalmente le scuse di Lady Gaga sul caso R Kelly | Do What U Want ritirata dal mercato

optimaitalia

: Finalmente le scuse di #LadyGaga sul caso #RKelly, #DoWhatUWant ritirata dal mercato: 'Ho sbagliato, ero giovane'… - OptiMagazine : Finalmente le scuse di #LadyGaga sul caso #RKelly, #DoWhatUWant ritirata dal mercato: 'Ho sbagliato, ero giovane'… - AlfredoCavarra : Porti catalani aperti,finalmente finiscono le barzellette dei 49 clandestini tenuti ostaggi e sequestrati sulla… - antobriciola : RT @canioancona: Finalmente i @Mov5Stelle e dimaio fanno l'ennesima azione fatta da #renzi . Oggi gli tocca salvare la #carige . Però loro… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Da giorni ormai si attendeva una sua presa di posizione a riguardo eè arrivata: accantonati i festeggiamenti per la vittoria di Shallow ai Golden Globes, arrivano ledisul.Molti fan della cantante avevano espresso delusione in rete per il suo comportamento recente: la popstar si era rifiutata di partecipare al documentario Surviving R, dedicato alle vittime di abusi sessuali da parte del rapper, con cui la Germanotta aveva duettato nel 2013 per il suo album meno fortunato, ARTPOP. La collaborazione in Do, brano che peraltro trasmetteva un messaggio molto ambiguo sulla libertà di fare del corpo di una donna quel che si vuole, era già stata criticata all'epoca, soprattutto dopo un'apparizione televisiva in cui i due avevano simulato un atto sessuale. Per il duetto era previsto anche un video musicale diretto da Terry ...