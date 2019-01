Eric Drouet cambia idea | nessun aiuto da Di Maio | Noi gilet gialli abbiamo

Gilet gialli - arrestato Eric Drouet - uno dei leader/ Ultime notizie 'Manifestazione non autorizzata' : Gilet gialli , arrestato Eric Drouet , uno dei leader . Ultime notizie , le accuse 'Organizzava una manifestazione non autorizzata'

Gilet gialli - arrestato il leader Eric Drouet : “Ha organizzato protesta non autorizzata” : È stato arrestato dalla polizia francese – vicino a Place dell’Opera – Eric Drouet, uno dei leader delle dimostrazioni antigovernative dei “Gilet gialli“. Come riportano i media francesi, citando fonti della polizia, l’uomo è stato messo sotto custodia nella serata di mercoledì 2 gennaio per aver cercato di organizzare una protesta non autorizzata nel centro di Parigi. Secondo quanto spiegano le fonti di ...