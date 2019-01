Borse europee in calo - Milano a -0 - 41% : 9.38 Borse europee in calo, Milano a -0,41% Apertura in calo per le Borse europee, dopo il ribasso di Tokyo, -1,29%,e i dati macroeconomici che hanno certificato il rallentamento dell'economia cinese. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,41% a 19.100 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 263 punti, con rendimento del decennale al 2,89%. Londra -0,62%, Parigi -0,52% e ...

Partenza in rosso per le Borse europee : Roma, 10 gen., askanews, - Avvio negativo per le borse europee. Francoforte cede lo 0,81%, mentre Parigi lascia sul terreno l'1%. Male anche Londra, in calo dello 0,49%.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 41% : 9.38 Apertura in calo per le Borse europee, dopo il calo di Tokyo (-1,29%) e i dati macroeconomici che hanno certificato il rallentamento dell'economia cinese. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,41% a 19.100 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 263 punti, con rendimento del decennale al 2,89%. Londra -0,62%, Parigi -0,52% e Francoforte -0,45%. Euro a 1,1544 dollari e 124,567 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Ottimismo su intesa Usa-Cina spinge le Borse europee - Milano +0 - 94% : Le borse europee archiviano la seduta in territorio positivo, spinte dall'Ottimismo per una svolta positiva nel negoziato in corso tra Stati Uniti e Cina, con le due delegazioni che hanno esteso di un ...

Borse europee in territorio positivo : Avvio positivo per i principali listini europei , dopo il finale al rialzo di Wall Street sui possibili progressi nelle trattative USA - Cina sui dazi . Bene anche le Borse asiatiche . L' Euro / ...

Positive le principali Borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali borse europee in attesa della partenza di Wall Street. Tra i temi della giornata c'è Banca Carige , che ha annunciato le ultime ...

Rialzo controllato per le Borse europee : Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente , all'indomani dell' incontro USA - Cina sui dazi che tiene gli operatori con il fiato sospeso. Gli acquisti diffusi interessano anche il ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 13% : 9.26 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,13% a 18.978 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 267 punti, con rendimento del decennale al 2,91%. Londra +0,28%, Parigi +0,06% e Francoforte +0,02%. Euro a 1,1443 dollari e 124,555 yen in apertura dei mercati valutari del Vecchio Continente.

Borse europee chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread a 269 punti : Le Borse europee chiudono in calo, sulla scia dei dati degli ordini tedeschi e dei timori per la Brexit, che indeboliscono l'entusiasmo per il dialogo tra Cina e Usa sui dazi e per la disponibilità ...

Borse europee in calo. Resiste Piazza Affari : Piazza Affari progredisce senza grande slancio , mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Riflettori puntati sull' incontro delle delegazioni USA - Cina sui dazi , su un ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 45% : 9.45 Apertura di segno positivo per le Borse europee, sulla scia dei guadagni fatti registrare dalle piazze asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,45% a 18.917 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 268 punti, con rendimento del decennale al 2,88%. Londra +0,21%, Parigi +0,42% e Francoforte +0,43%. Euro a 1,1414 dollari e 123,60 yen in apertura dei mercati vvalutari europei.

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Enel e Cucinelli : ... "Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo", sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento.

Le Borse europee chiudono in forte rialzo - Milano +3 - 37% : Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in netto rialzo dopo i forti cali delle ultime sedute. A spingere i listini l'annuncio del ministero del Commercio cinese che il 7 gennaio ...