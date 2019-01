Beautiful | la figlia di Hope e Liam muore | il gesto di Steffy e Taylor

Beautiful - anticipazioni USA : FLO in arrivo - c’entra con la figlia di HOPE? : Già ve lo avevamo riportato: a partire dal 14 gennaio, nelle puntate americane di Beautiful, entrerà in scena un nuovo personaggio, Florence, o più semplicemente Flo. Beautiful, anticipazioni americane: KATRINA BOWDEN sarà FLO Ad interpretarla sarà Katrina Bowden e proprio da lei arrivano le prime (per quanto striminzite) conferme sul ruolo: confermato il fatto che Flo sarà legata a Reese Buckingham, una presenza del suo passato che ora ...

Beautiful puntate America - Bill e Brooke scoprono che la figlia di Hope è morta : Anticipazioni Americane Beautiful, la figlia di Hope e Liam è morta: Brooke, Bill e Ridge scoprono quanto accaduto Le anticipazioni Americane di Beautiful annunciano la morte della figlia di Hope e Liam. Purtroppo la dolce Logan partorisce la piccola Beth, che però ha perso già la vita. Grande è la disperazione dei due ragazzi, che […] L'articolo Beautiful puntate America, Bill e Brooke scoprono che la figlia di Hope è morta proviene da ...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope e Liam in crisi dopo la 'morte' della figlia : Tempi duri attendono Hope e Liam nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni in arrivo dagli Stati Uniti segnalano, infatti, che la coppia dovrà fare i conti con la morte della loro bambina. Ancora non è chiaro se la piccola sia deceduta davvero durante il parto o se il dottor Reese Buckingham abbia approfittato della perdita dei sensi di Hope per scambiarla con un'altra neonata priva di vita. Tale storyline in futuro potrebbe ...

Anticipazioni americane di Beautiful : la figlia di Hope e Liam morirà dopo il parto : Dagli Stati Uniti arrivano le nuove sconcertanti Anticipazioni di Beautiful, la soap opera che, ogni giorno, viene seguita da milioni di italiani su Canale 5. In questi giorni, infatti, gli spettatori americani hanno potuto finalmente assistere all'evento drammatico previsto per l'episodio 8000, la morte di un personaggio della soap. Non si tratta, però, di uno storico protagonista ma di Beth, la figlia appena nata di Liam Spencer e Hope ...

Beautiful - anticipazioni USA : la morte (?) della figlia di HOPE : anticipazioni americane Beautiful: la piccola Beth Spencer è morta per davvero? La puntata 8000 di Beautiful è andata in onda negli Stati Uniti e ora possiamo parlare con maggiore ufficialità dell’evento drammatico che ha segnato l’importante traguardo della soap: la morte di Beth Spencer, la figlia di Liam e HOPE, che è avvenuta durante il parto. Come già riportatovi, il travaglio ha colto la ragazza sull’isola di Catalina, ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : la figlia di Hope e Liam è morta : Beautiful Anticipazioni puntate americane: la figlia di Hope e Liam, Beth, muore Tragedia a Beautiful. Beth, la figlia di Hope e Liam, muore a poche ore dal parto nelle ultime puntate americane. La Logan ha partorito da sola sull’isola di Catalina e tra una contrazione e l’altra è svenuta. Quando si risveglia trova accanto a […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: la figlia di Hope e Liam è morta proviene da ...

Beautiful - anticipazioni USA : la figlia di HOPE e LIAM - ecco come si chiamerà : Svelato il nome della figlia che a breve, nelle puntate americane di Beautiful, LIAM e HOPE Spencer accoglieranno alla vita. Se seguite le nostre anticipazioni dagli Stati Uniti, sapete già che la nascita della bambina sarà una parte fondamentale dell’evento drammatico con cui la soap americana festeggerà il traguardo delle 8000 puntate. Beautiful, anticipazioni USA: HOPE in travaglio da sola su un’isola!!! Ma, intanto, come già vi ...

Beautiful puntate America : Hope e Liam chiedono consiglio a Maya per la figlia : Beautiful anticipazioni puntate Americane: il nome della figlia di Hope e Liam Hope Logan è in procinto di partorire nelle puntate Americane di Beautiful. La giovane aspetta una figlia da Liam Spencer, sposato qualche mese fa. Hope vuole chiamare la bambina in arrivo Elizabeth, come la nonna defunta (ovvero la mamma di Brooke). Una scelta […] L'articolo Beautiful puntate America: Hope e Liam chiedono consiglio a Maya per la figlia proviene ...

Beautiful puntate americane : scelto il nome della figlia di Hope e Liam : Anticipazioni Beautiful puntate americane: come si chiama la figlia di Hope e Liam Se nelle puntate italiane di Beautiful Steffy deve ancora partorire, in quelle americane Liam aspetta un’altra figlia da Hope Logan. I due sono tornati ufficialmente insieme, si sono sposati e hanno allargato la famiglia. Dopo Kelly, avuta da Steffy e chiamata così […] L'articolo Beautiful puntate americane: scelto il nome della figlia di Hope e Liam ...

Beautiful anticipazioni statunitensi : Taylor tentata dall'alcol - sua figlia preoccupata : Le anticipazioni di Beautiful rivelano grandi colpi di scena nella soap opera. La serie televisiva continua ad appassionare i milioni di fan che da circa 30 anni continuano a seguire le vicende dei Forrester. Stando agli spoiler, nei prossimi episodi ritornerà la psicologa Taylor, portando nuovi problemi alla sua famiglia. La donna, infatti, arriverà a Los Angeles poco dopo aver scoperto cosa è successo tra Bill e sua figlia Steffy, giurando ...

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM e HOPE - ecco quando riveleranno il nome della figlia : La gravidanza di HOPE Spencer, nelle puntate americane di Beautiful, è proseguita in serenità per diversi mesi: la vita di neo-sposi sua e di LIAM è finora andata avanti senza intoppi, con la coppia un po’ in disparte nelle vicende della soap (visto che i riflettori si sono spostati su altri personaggi dopo la chiusura – definitiva? – del triangolo con Steffy Forrester). La figlia di Ridge e Taylor è sostenitrice di HOPE e LIAM ...