Quanto potente sarà lo Xiaomi Mi9? Primi test di benchmark

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)Il nome in codice dellodovrebbe essere 'Cepheus', così com'è stato indicato su GeekBench. Il dispositivo risulta equipaggiato con lo Snapdragon 855 (ve lo avevamo già anticipato in questo articolo, insieme al resto delle specifiche tecniche che lo riguarderebbero): non può che essere così, visti i punteggi piuttosto alti che ha totalizzato (non possiamo avere la certezza che ilsia stato effettivamente eseguito nell'ambito di questo device, anche se i riscontri lo lascerebbero pensare). Si parla, volendo darvi qualche numero, di 3524 punti in single-core e di 11260 punti in multi-core (cifre che solo un processore di ultima generazione può aver contribuito a far raggiungere).Loato su GeekBench sembra disporre di un blocco RAM da 6GB (come base di partenza), e di essere ottimizzato con Android 9.0 Pie (tenete presente che, trattandosi di un presunto ...