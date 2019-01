In California vietato servire il foie gras Vittoria vegana

In California hanno vietato le gabbie per gli animali : Animal Equality festeggia questa importante vittoria dopo mesi di lavoro : Nei giorni in cui gli statunitensi hanno votato per le elezioni di Midterm, sono arrivate delle buone notizie anche per gli Animali. Proprio durante il voto, la California ha approvato la Proposition 12, conosciuta anche come “Prevention of Cruelty to Farm Animals Act”, una misura che andrà a influire sulla vita di tantissimi Animali costretti attualmente a vivere in gabbia. Il punto fondamentale di questa nuova misura, infatti, è l’abolizione ...