Il racconto choc di Andrea | Soffrivo di una malattia rara

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso malato : il racconto choc : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne parla del suo dramma Andrea Dal Corso è diventato popolare in questi mesi grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Proprio nel popolare dating show sta corteggiando Teresa Langella, con la quale vorrebbe fidanzarsi al più presto. Sarà lui la scelta della giovane? Chissà, intanto il ragazzo, poco fa, ha fatto una clamorosa rivelazione su instagram, che ha lasciato tutti i suoi supporter senza parole. ...

Napoli - il racconto choc : «Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici» : La morte l?ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti,...

Napoli - il racconto choc : 'Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici' : La morte l'ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti, troppo occupate a far ...

Alba Parietti a La prima volta : il racconto choc del suo incidente : La prima volta: Alba Parietti parla dell’incidente d’auto in cui ha rischiato di morire Come abbiamo accennato qualche giorno fa nell’articolo dedicato alle anticipazioni della puntata de La prima volta di oggi, Alba Parietti da Cristina Parodi è tornata a parlare del drammatico incidente d’auto avvenuto nel 2004, in cui ha rischiato la vita assieme al suo compagno. Lo ha fatto per vivere su Rai1 una prima volta davvero ...

Donna legata al guinzaglio del cane dall'ex - il racconto choc : 'Mi ha trascinato e sono svenuta' : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d'ospedale, comincia con tre parole. 'Non...

GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA : VOLEVA LASCIARLO/ Ultime notizie - choc a Napoli : il racconto horror della donna : GUINZAGLIO ALLA COMPAGNA: VOLEVA LASCIARLO/ Ultime notizie, choc a Napoli: il racconto horror della donna originaria dello Sri Lanka

Napoli - il racconto choc della donna : ?«Io - al guinzaglio del mio cane - il mio ex peggio di una bestia» : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d?ospedale, comincia con tre parole. ?Non...

Il racconto choc di Duterte «Ho molestato la mia cameriera» E attacca la Chiesa : «Ipocrita» : Manila Alfano Provocazioni, confessioni dall'aria sfacciatamente impunita. Il presidente Rodrigo Duterte spara dichiarazioni e l'eco si propaga nell'indignazione del mondo. Questa volta il bersaglio sono le donne, quelle più povere per la precisione, le cameriere. Pochi strumenti per difendersi, un misero salario che le inchioda a ore di fatiche e intimidazioni. E ...

Belve - Paola Turci choc : "Vi racconto l'abuso sessuale che ho subito a 13 anni" : A Belve sul Nove, ospite di Francesca Fagnani, c'era la cantante Paola Turci, la quale ha parlato dei terribili abusi che ha subito da ragazzina. Un caso sul quale non si era mai aperta: "Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi

Uomini e Donne - il racconto choc di Claudio e Ginevra da Cuba : «Urla fortissime - una ragazza non respirava» : 'Stanotte grande spavento ragazzi' . Comincia così il racconto choc pubblicato da Claudio D'Angelo , tronista di Uomini e Donne in vacanza a Cuba con Ginevra Pisani . 'Alle 2 circa ore locali abbiamo ...

Domenica In - Gabriel Garko ha rischiato la morte. Il racconto choc : Gabriel Garko ha rischiato la vita in un incendio. È lo stesso attore che racconta a Domenica In un episodio drammatico del suo passato che lo ha profondamente segnato. Una tragedia avvenuta nei pressi di Sanremo, dove alloggiava l’attore per il periodo del festival della canzone Italiana. Sono passati due anni da quel momento terribile ma Gabriel Garko porta ancora dentro il terrore di quei momenti. Gabriel Garko alloggiava in una villetta ...

Patrizia Rossetti e M. Teresa Ruta fanno un altro racconto choc : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta svelano un nuovo retroscena su Pechino Express Solo qualche giorno fa abbiamo parlato del racconto drammatico rilasciato da Maria Teresa Ruta al settimanale DiPiùTv, con il quale la conduttrice ha rivelato un episodio molto pericoloso che l’ha vista coinvolta durante le riprese di Pechino Express, quando un uomo armato ha rischiato di spararle: oggi, sempre dall’intervista pubblicata sulle pagine ...

Claudia Pandolfi racconto choc a Verissimo : L’attrice Claudia Pandolfi è stata ospite a “Verissimo”, ha parlato con Silvia Toffanin del caso Weinstein e ha raccontato un episodio della sua vita finora poco noto. Durante un provino un uomo le avrebbe chiesto di spogliarsi e sdraiarsi sul divano. Ma lei ha saputo reagire nel modo giusto. «Avevo 16 anni – avrebbe raccontato – da subito non mi piacque quel provino perché era in un appartamento e non in ufficio. Questa persona mi ...