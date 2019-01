Delta Air Lines ordina ulteriori 15 Airbus A220

Trasporto aereo : Delta Air Lines ordina 15 ulteriori Airbus A220 : ...Lines ha siglato un ordine per 15 ulteriori aeromobili A220 che portano a 90 il totale degli aerei di nuova generazione ed estremamente eco-efficienti ordinati dal secondo più grande vettore al mondo.

New York : ingrana la marcia Delta Air Lines : Brilla Delta Air Lines , che passa di mano con un aumento del 3,69%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : spinge in avanti Delta Air Lines : Grande giornata per Delta Air Lines , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,57%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Ryanair e Wizz Air - l’Antitrust boccia le tariffe sui trolley Per Alitalia si fanno avanti anche easyJet e Delta : La mossa riguarda anche la low cost Wizz Air: così si falsano i prezzi reali dei biglietti. La replica di Ryanair al «Corriere»: «Faremo ricorso, non è di competenza dell’Antitrust»

Offerta americana non vincolante per Alitalia - la Delta Airlines : Tre pretendenti si sono fatti avanti per l'acquisto di Alitalia: Fs, gli inglesi di EasyJet e gli americani di Delta Airlines con un'Offerta non vincolante. La partita, tuttavia, si preannuncia ancora lunga e condizionata a una fitta serie di eventi tutti da costruire. L'Offerta delle Ferrovie, che gioca il ruolo di pivot dell'operazione, è subordinata infatti una seconda fase di "due diligence" (confirmatory due diligence). Il gruppo ...