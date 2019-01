Come fa soldi un fondo attivista Il caso Elliott

Carige - Giarrusso (M5S) : “Con i soldi degli italiani aiutiamo i risparmiatori non le banche Come ha fatto il Pd” : Il giorno dopo il decreto d’urgenza con il quale il governo è intervenuto per il salvataggio della Banca Carige, tra i pochi parlamentari in giro il capogruppo M5S a palazzo Madama, Stefano Patuanelli difende il provvedimento: “Nessuna marcia indietro da parte del Movimento, siamo intervenuti per salvare i risparmiatori e non per salvare la banca. Una malagestione non può portare a perdere il capitale investito dai cittadini come ci ...

Banca Carige - il decreto del governo ha salvato l’istituto con soldi pubblici Come ha fatto il Pd? : Il decreto varato dal Consiglio dei ministri per salvare la Banca Carige ricalca in parte quanto fatto dai precedenti esecutivi, guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per salvaguardare altri istituti Bancari. Cosa prevede il decreto e quali sono le similitudini con quanto fatto nei casi precedenti come Mps e le popolari venete.Continua a leggere

Come in 'Prendi i soldi e scappa' - cassiera mette in fuga bandito a Rovigo/ 'Non puoi rapinarci : cassa chiusa' : Come in 'Prendi i soldi e scappa', cassiera mette in fuga bandito a Rovigo. 'Lei non può rapinarci', poi lo redarguisce e lo manda via.

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club Come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

Diritti tv - Come cambia la Melandri : soldi a chi fa giocare i giovani : Nuova modifica della Legge Melandri: dal 2021/22 i ricavi da diritit tv saranno distribuiti anche in base al minutaggio dei giovani. L'articolo Diritti tv, come cambia la Melandri: soldi a chi fa giocare i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manovra - Come cambia la spesa dello Stato : più soldi a politiche sociali - interventi contro il dissesto e ordine pubblico. Meno per la Difesa e gli investimenti : Più soldi per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio, per le politiche sociali e la famiglia e per la previdenza. Meno per le forze armate e per immigrazione e accoglienza. Mentre non diminuisce il contributo al bilancio Ue. Maggiori stanziamenti per ricerca e per tutela del patrimonio culturale, mentre vengono rimandati ad anni successivi i finanziamenti per le strade gestite dall’Anas e cala di conseguenza il totale degli ...

Striscia la notizia e la vergogna della Svizzera : Come e quanti soldi ruba all'Italia : Valerio Staffelli, a Striscia la notizia, ha proposto una inchiesta sul fatto che gli svizzeri, quando arrivano nel territorio italiano e prendono una multa, poi non la pagano. Motivo: nessuna legge obbliga gli elvetici a pagare le multe prese nel suolo italiano. Un fatto chiaramente ingiusto su cui

Flat tax - non ha senso che il governo regali soldi a gente Come me : Ma perché si parla così poco o niente del regalo del governo alle partite Iva? Reddito di cittadinanza e quota 100 hanno suscitato tanta attenzione, batti e ribatti e correggi. L’eccezionale regalo a chi guadagna, o più precisamente dichiara, tra i 30 e i 60 mila euro invece è passato quasi sotto silenzio. come se ci fosse una sorta di imbarazzo sia nel sostenere sia nell’attaccare questo provvedimento fiscale. Sto parlando della ...

Toti attacca Toninelli : "Con soldi pubblici Come Yoghi con cestino" : "Caro Ministro #Toninelli, a #Natale siamo tutti più buoni. Ti regalerò un... trenino. Sarebbe ben accetta una '#Gronda' per il mio cestino della merenda!! Auguri". E' la replica, pubblicata su ...

Iva - aumento-killer Come garanzia con l'Unione europea : per dare soldi ai fannulloni massacrano l'Italia : ... Jean-Claude Juncker, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici hanno inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al ministro dell' Economia, Giovanni Tria. Conte si è affrettato ...

Toti : “Toninelli alle Infrastrutture Come Dracula all’Avis”. Ministro : ‘Lui Come orso Yoghi quando vede cesto di soldi pubblici’ : “È come Dracula all’Avis”. “E lui l’orso Yoghi che vede soldi pubblici nel cestino”. L’ultimo puntata delle liti tra il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assume contorni che variano dall’horror al cartone animato. La questione di fondo resta però sempre la stessa: Infrastrutture e grandi opere sì o no. E l’esponente di Forza Italia ...

Hong Kong - piovono soldi : "Sono Come Robin Hood" : Quando hanno alzato gli occhi al cielo, nel quartiere Sham Shui Po, il più povero di tutto il Paese, le persone sono state sommerse da una pioggia di soldi . Dal cielo, scendevano centinaia di ...

Striscia la Notizia svela l'ultima truffa dei taxi : ecco Come vi fregano i soldi - fate attenzione : Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malepensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: 'Vorrei andare ...

Palermo - ora Micciché chiede i soldi a La Vardera : "Voglio essere pagato Come attore" : Il leader forzista era stato ripreso segretamente dall'ex candidato sindaco che ha poi fatto un film sulla campagna elettorale. "Non ho mai concesso la liberatoria, mi spettano i soldi"