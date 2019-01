Chiara Ferragni ed il piccolo incidente osé | fuori di seno in una storia instagram

Vacanza - ma quanto mi costi?! Keita come Fedez e Chiara Ferragni : cifra da capogiro per le sue ferie alle Maldive [GALLERY] : Balde Keita, proprio come Chiara Ferragni e Fedez, non ha badato a spese per le sue vacanze alle Maldive: ecco quanto ha speso il calciatore dell’Inter per un soggiorno extra lusso nella meta paradisiaca Tantissimi calciatori della Serie A hanno approfittato della pausa del campionato per festeggiare le loro vacanze natalizie fuori dall’Italia. Gli sportivi si sono divisi per lo più in mete lussuose come Dubai e le Maldive, ...

Marina Di Guardo su Chiara Ferragni : "La fama di mia figlia? Danneggia la mia credibilità" : Marina Di Guardo a cuore aperto: la mamma della famosissima influencer Chiara Ferragni ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair : tanti gli argomenti trattati, dalla sua carriera di scrittrice al ...

Domenica In - Roberto D'Agostino e la mazzata al figlio di Chiara Ferragni e Fedez : "Progettato per Instagram" : Roberto D'Agostino ha una pessima opinione del piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il fondatore di Dagospia si è prestato al gioco in stile "Befana", dando così un giudizio tra "dolcetto e carbone" a vari personaggi dello spettacolo. Sul piccolo

Chiara Ferragni e Fedez alle Maldive - video in bagno. Lui : “Amore - mi stavo mettendo il cordoncino sul pene”. E lei ribatte : “Amore! Mi stavo sistemando il cordino dentro il pene“, dice lui. “Dentro il pene!”, ribatte lei. “Lui” e “lei” sono Chiara Ferragni e Fedez che, in vacanza alle Maldive in un resort extra lusso, non lesinano foto e video. Alcune stories sono divertenti (più che hot), e quella che sembra avere più verve è la influencer che ridacchia mentre “crea” la storia in bagno. Lui, poco dopo, le ...

Fedez festeggia il primo posto del suo brano su Spotify con Chiara Ferragni : Il rapper Fedez sta trascorrendo la luna di miele insieme alla sua dolce metà Chiara Ferragni, ma i festeggiamenti sono doppi perché ha un altro motivo per omaggiare le sue vacanze. La carriera del cantante Fedez è tutta in discesa infatti continua ad ottenere delle ottime soddisfazioni con i suoi singoli. L’ultima canzone 'Che ca..o ridi?' è stata realizzata insieme a Tedua e Trippie Redd ed ha raggiunto il primo posto di Spotify....Continua a ...

