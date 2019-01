Venezuela | Ue chiede nuove elezioni ' libere e regolari'

UE chiede al Venezuela di Maduro democrazia e stato di diritto - : Secondo la Kocijani, la UE non considera libere e credibili le elezioni presidenziali avvenute in Venezuela , tuttavia la crisi politica dovrebbe essere esclusivamente risolta con mezzi pacifici. L'...

Unione Europea chiede nuove elezioni presidenziali in Venezuela - : Maduro ha vinto le elezioni a maggio, ma molti paesi in tutto il mondo non hanno riconosciuto la sua vittoria. Il nuovo mandato presidenziale Maduro inizia il 10 gennaio fino al 2025.