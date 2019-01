Usa | l' app Weather Channel avrebbe venduto a terzi i dati dei propri utenti

Ferrovie Appulo Lucane - FAL - per Matera 2019 : Ministro Lezzi in visita a Serra RifUsa e Matera Centrale : A buon punto i lavori disposti da Ferrovie Appulo Lucane, FAL, per la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture in Basilicata in vista dell'apertura di "Matera 2019 Capitale Europea della ...

Perché il rapporto sull'andamento dell'economia Usa aiuta Trump in due sfide cruciali : Che le politiche di Trump nel suo primo biennio abbiano fatto benissimo all'economia reale USA emerge pure dal confronto del livello raggiunto in dicembre " 312 mila - rispetto alla media dei nuovi ...

Promette di regalare soldi - il tweet del miliardario giapponese YUsaku Maezawa è il più condiviso di sempre - Sky TG24 - : L'uomo giapponese, destinato a diventare il primo passeggero privato a bordo dello SpaceX di Elon Musk , ha promesso un milione di yen a 100 utenti estratti a sorte tra coloro che avrebbero ...

Dati ceduti senza il consenso - Los Angeles fa caUsa a un’app meteo : L’app del meteo The Weather Channel (screenshot) Negli Stati Uniti è emerso che alcune app del meteo abbiano condiviso e sfruttato illegalmente le informazioni sulla posizione di milioni di utenti. Il retroscena è emerso durante una causa mossa dalla città di Los Angeles nei confronti dell’app The Weather Channel (Twc). Questa applicazione meteo è una delle più popolari negli Stati Uniti e vanta circa 45 milioni di utenti attivi al ...

In Biblioteca a ChiUsa Pesio 3 appuntamenti per non dimenticare gli orrori dello sterminio : Nel «ghetto modello» creato dai nazisti si tengono 2430 conferenze, 600 spettacoli teatrali e musicali e si allestiscono i laboratori d'arte per bambini. Leggere l'universo Terezín, definito «fucina ...

Messaggi Whatsapp : sono una prova legale - ecco come Usarli in un processo : Spesso capita di conversare Messaggi Whatsapp inviati da persone, a contenuto minaccioso e con l’uso di espressioni offensive. A questo punto sarebbe necessario agire legalmente, ma l’interrogativo è d’obbligo: “Si possono utilizzare questi Messaggi, in che modo possono essere utilizzati come prova in un processo?”. Cercherò, con un linguaggio semplice, comprensivo anche alla persona non addetta ai lavori e cioè non esperta di diritto, di ...

App meteo sotto accUsa : vendeva i dati degli utenti a siti di pubblicità e aziende : L’applicazione mobile di previsioni meteo, Weather Channel, è stata accusata dalla procura di Los Angeles di “aver venduto ad una decina di siti di pubblicità e di aziende di analisi di mercato” i dati di localizzazione condivisi dagli utenti. Secondo il procuratore della città californiana, Michael Feuer, “l’80% degli utenti ha accettato di consentire l’accesso ai dati sulla propria posizione geografica ...

Come in 'Prendi i soldi e scappa' - cassiera mette in fuga bandito a Rovigo/ 'Non puoi rapinarci : cassa chiUsa' : Come in 'Prendi i soldi e scappa', cassiera mette in fuga bandito a Rovigo. 'Lei non può rapinarci', poi lo redarguisce e lo manda via.

Il mercato del lavoro Usa fa il botto - la borsa apprezza : ... dal momento che sui mercati inizia, o stava iniziando fino al dato di oggi, a circolare la speranza che la Fed possa non solo fermarsi con la politica monetaria restrittiva ma addirittura prendere ...

Il Giro d’Italia fa caUsa a Mercogliano! Il Comune non ha pagato la cifra per ospitare la tappa del 2018 : Il 12 maggio 2018 l’ottava tappa del Giro d’Italia si concluse a Montevergine di Mercogliano, con uno spettacolare arrivo in salita in cui vinse in solitaria l’ecuadoregno Richard Carapaz, con un attacco nel finale che soprese il gruppo dei migliori. Ora quella frazione è tornata agli onori della cronaca per una disputa economica tra Comune e organizzatori. Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, RCS Sport ha citato in giudizio il Comune ...

Camera dei rappresentanti Usa adotta progetto di legge di bilancio - : La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ieri ha approvato due progetti di legge per finanziare il Dipartimento per la sicurezza interna entro l'8 febbraio e altri ministeri entro il 30 ...

Camera Usa approva legge anti-shutdown. Torna ipotesi impeachment Trump : ... ha spiegato, sarebbe molto divisiva: 'Non dovremmo mettere sotto accusa per una ragione politica, e non dovremmo nemmeno evitare l'impeachment per una ragione politica'. Ricevi aggiornamenti su ...

Apple - meno iPhone venduti e tensioni Usa-Cina. Il titolo affonda - Wall Street cola a picco|Indici : Dopo l’allarme sui ricavi, Apple precipita in Borsa: dal 3 ottobre ha bruciato 446 miliardi di dollari, più del valore di mercato di Facebook. Male le Borse europee, con l’eccezione di Milano e Londra che hanno limitato le perdite