"È un mondo cupo di assassini estremi ma ci rende felici" : Protagonisti della scena thriller nordica, i coniugi svedesi Alexander e Alexandra Coelho Ahndoril, celandosi a partire dal 2009 dietro lo pseudonimo di Lars Kepler hanno creato un'originale serie che ha per protagonista l'ispettore Joona Linna. Abbiamo incrociato i Lars Kepler al loro passaggio al Noir In Festival 2018, che ha coinciso con l'uscita in Italia del romanzo Lazarus (Longanesi, pagg. 576, euro 22)."Il protagonista della nostra serie ...