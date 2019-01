Tennis | Australian Open 2019 | Andrea Arnaboldi sconfitto in due set dallo spagnolo

Tennis : brutte notizie per gli italiani all'Australian Open : ...Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo Home Sport ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio beffardo per gli azzurri. Due derby - tanti incroci fratricidi : Effettuato il sorteggio del tabellone maschile delle qualificazioni degli Australian Open di Tennis: ben quindici gli azzurri al via, era lecito attendersi qualche incrocio tra connazionali, ma la sorte beffarda ha riservato ben due derby al primo turno ed anche tre azzurri nello stesso spicchio di tabellone in ben due circostanze. Lorenzo Sonego testa di serie numero 1, Paolo Lorenzi numero 4 del seeding: questi gli azzurri più accreditati per ...

Tennis - qualificazioni Australian Open 2019 : sorteggio duro per le cinque azzurre iscritte : Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili degli Australian Open: non va benissimo alle cinque azzurre iscritte, nessuna delle quali era testa di serie: Anastasia Grymalska capita nello spicchio di tabellone della testa di serie numero 1, la russa Vera Zvonareva, Martina Di Giuseppe becca la testa di serie numero 5, l’ucraina Anhelina Kalinina, Jasmine Paolini trova subito la numero 7 del seeding Veronika Kiudermetova, ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Tennis : Rafael Nadal - quanti forfait e ritiri! Australian Open a rischio per lo spagnolo? : Strada in salita per Rafael Nadal. Non serve certo un genio per capire i problemi fisici che sta vivendo l’ex n.1 del mondo del Tennis, attuale n.2 della graduatoria alle spalle del serbo Novak Djokovic. Rafa è reduce dall’ennesimo forfait nell’ATP di Brisbane per un problema muscolare alla coscia, conseguenza a detta del diretto interessato del lungo periodo di inattività. Il campione spagnolo, infatti, dopo la semifinale ...

Tennis - per Del Potro niente Australian Open : ROMA - Juan Martin Del Potro non parteciperà agli Australian Open , che cominciano a Melbourne il prossimo 14 gennaio. Lo ha annunciato il 30enne Tennista argentino, numero 5 del ranking Atp , ...

Tennis - Australian Open : montepremi record : 39 milioni di euro. E' la cifra record del montepremi dell'Australian Open, il primo slam del Tennis in partenza a Melbourne il 14 gennaio. Craig Tiley, il direttore del torneo ha annunciato l'aumento ...

Tennis - Australian Open 2019 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Cifre in aumento rispetto al 2018 : Non è una novità che i tornei del Grande Slam continuino a far registrare un aumento del montepremi offerto all’intero parco dei giocatori impegnati (più di 300 considerando singolare e doppio di entrambi i sessi): da anni c’è una sorta di corsa a chi offre le somme più alte. Gli Australian Open 2019 non fanno eccezione: l’innalzamento del montepremi di quest’anno è pari al 14% rispetto al 2018, per un totale di 62.5 ...

Tennis - Australian Open Jr : tanti italiani al via - ma non c'è la Cocciaretto : TORINO - Numerosa la presenza azzurra nelle entry-list degli Australian Open Junior , primo Grade A stagionale in programma a Melbourne dal 16 al 26 gennaio. Per quanto riguarda, i ragazzi in 4 ...

Tennis - Gasquet salta il torneo di Doha e l'Australian Open : ROMA - E' di Richard Gasquet il primo forfait del 2019. Il francese numero 26 del ranking mondiale, che sarebbe dovuto rientrare nel tour a Doha , ha dato forfait non solo al ricco ATP 250 del Qatar , ...

