Rumors di mercato: Chievo nel passato, Spal su esterni, Toro e Parma in difesa

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ecco alcunidiper, Torino eDopo l’addio di Birsa approdato al Cagliari, ilpunta sui cavalli di ritorno per cercare punti salvezza: chiesti i prestiti di Thereau dalla Fiorentina e Paloschi dalla. Sembra vicino Dell’Orco, mentre sul fronte cessioni sembra in dirittura d’arrivo l’approdo di Kiyine al Napoli.Dopo aver risolto la trattativa per Viviano, laha ceduto Everton Luiz e cercherà di piazzare Viviani e Paloschi che sembrano fuori dai piani di Semplici. Fares non ha convinto e si cerca un esterno: piace Schelotto che arriverebbe in prestito.Il Torino necessita di un rinforzo a centrocampo ma la priorità di Mazzarri sembra essere un centrale: in vantaggio Bani delmentre il sogno sembra essere Pereyra, ex Juventus. Ceduto Soriano, verrà trattenuto Meitè.Ilnecessita di un difensore ...