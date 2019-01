Blastingnews

: Mobilità: i docenti con disabilità e gravi motivi di salute hanno precedenza - caterinaperna1 : Mobilità: i docenti con disabilità e gravi motivi di salute hanno precedenza - infoitinterno : Mobilità 2019, quali docenti hanno la precedenza nei trasferimenti. Come si compila domanda - orizzontedoc : Docenti che nelle operazioni di mobilità possono usufruire di precedenza: attenzione ai nuovi codici. Come si compi… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Sono in migliaia iche attendono la pubblicazione da parte del Miur dell'ordinanza che fisserà le date di presentazione della domanda di2019/2020. Stando a quanto avvenuto lo scorso anno i tempi per la presentazione delle domande didovrebbero essere differenti per ied il personale Ata. Le domande dovranno essere inviate online tramite la sezione di Istanze Online eccetto per il personale IRC e il personale docente che chiedeprofessionale verso i licei musicali. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità previste per il corrente anno scolastico.Date presentazione domande e trasferimenti Al momento, non è possibile dare una data precisa per poter presentare le domande disebbene si stima che esse potranno prendere inizio nel mese di marzo- aprile. Lo scorso anno 2018, la fase di presentazione delle domande è iniziata il giorno 3 ...