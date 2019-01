Esiste un motivo | se a gennaio ti senti giù di morale | è la “janxiety”

dilei

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il Capodanno, con i suoi brindisi ed i suoi propositi di una nuova luminosa vita nel 2019, è già un lontano ricordo? Se atigiù di, ilsi chiama “janxiety”.Ma cosa significa questa parola? Il termine “janxiety” fa riferimento a quella sensazione che si prova quando, dopo le vacanze natalizie, si ritorna bruscamente alla realtà quotidiana, con il conto in banca in difficoltà per le spese sostenute e il diario dei buoni propositi per il nuovo anno già pieno di correzioni. Ora, abbiamo due buone notizie per te: non sei da sola a provare questa sensazione chiamata “janxiety” e non si tratta di un ostacolo insormontabile per la tua vita.Facciamo, innanzitutto, chiarezza: c’è una differenza cruciale tra un effettivo problema d’ansia ed un temporaneo malessere dovuto al ritorno alla vita quotidiana dopo un ...