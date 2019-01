Elena Sofia Ricci | Abusata a 12 anni Vittima di un pedofilo | ' Ho taciuto

Elena Sofia Ricci : "La mia suor Angela? È molto progressista" : Intervenuta alla trasmissione Radio Uno, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Elena Sofia Ricci ha parlato di fiction, attualità e politica. Celebre per il ruolo in 'Che Dio ci Aiuti', fiction ...

Elena Sofia Ricci a Blogo : "Che Dio ci aiuti 5 e il mio dolore privato" (VIDEO) : Non avevo mai superato la quarta stagione nelle altre serie girate. Pensavo non sarebbe accaduto, perché dopo un po' mi scoccio. Ma è stata mia la richiesta di far avere a Suor Angela una crisi: è interessante vedere come una suora, che uno immagina, perfetta, vacilli e abbia dei momenti di difficoltà. Una crisi sentimentale, visto che per una suora Dio è lo sposo. La mia richiesta è stata accolta dalla Rai e dalla Lux Vide con grande ...

Elena Sofia Ricci : subii un abuso a 12 anni - ora finalmente parlo : Ne ha parlato alla stampa, ora lo racconta ad askanews in video: Elena Sofia Ricci confida che a 12 anni subì una violenza sessuale da parte di un amico di famiglia. Finora ha taciuto per tutelare la madre, scomparsa sei mesi fa. Ora parla di abusi, del #metoo, e di come dare voce alle bambine. "Erano 45 anni che aspettavo questo momento, molto sinceramente. Non ho mai parlato fin quando mia madre era in vita e mi ero promessa di farlo il ...

Elena Sofia Ricci e l’abuso a 12 anni : «Mi vergognavo a dirlo a mia madre» : Da giovedì 10 gennaio Elena Sofia Ricci indosserà di nuovo l’abito di suor Angela in occasione della quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, in onda su Raiuno. Dieci serate ambientate nel convento più bizzarro del piccolo schermo, dove si svolgono le vicende di personaggi ormai diventati famigliari al grande pubblico (Azzurra, Nico, Valentina, Gabriele, ecc.) e di nuove leve come Ginevra e Maria. Angela insieme all’insostituibile suor ...

Elena Sofia Ricci : “Da bambina sono stata abusata da un amico dei miei” : L’attrice Elena Sofia Ricci, 56 anni, ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando era bambina. ”Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata — ha detto in un’intervista al quotidiano Libero —. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”, ha ...

Chi è Stefano Mainetti - il marito di Elena Sofia Ricci : Stefano Mainetti è il marito di Elena Sofia Ricci e l’uomo che ha rubato il cuore dell’attrice quando ormai non credeva più nell’amore. Classe 1962, la protagonista di Che Dio ci aiuti ha avuto tanti grandi amori nella sua vita, ma anche cocenti delusioni e dolori. “Io a 20 anni ero in bilico su quei binari, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive – ha ...

