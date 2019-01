Astronomia | il 26 gennaio a Maccarese una serata dedicata alla “Conquista dello Spazio”

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Quella di sabato 262019 è unaparticolare, interamentealle missioni spaziali, e patrocinata dal Comune di Fiumicino. Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza una conferenza presso la Casa Della Partecipazione in Via del Buttero acon inizio alle ore 19. La relatrice Chiara Tronci condurrà i visitatori in un percorso affascinante e articolato tra le più grandi missioni di esplorazione spaziale, tra vittorie e sconfitte. Durante laverrà mostrato materiale illustrativo come stampe e modellini per dare la possibilità a tutti di immergersi totalmente nell’atmosfera. La conferenza terminerà con una recensione al film “First Man” che ripercorre lo sbarco sulla Luna come mai fatto prima. L’appuntamento ad ingresso libero quindi è per sabato 26alle ore 19. Per maggiori informazioni si può scrivere a ...