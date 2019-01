Astrofili scoprono un raro pianeta sfuggito agli astronomi

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) “Nascosto” tra i dati del telescopio spaziale Kepler della Nasa era, ma è stato individuato dall’occhio attento di centinaia di volontari appassionati di spazio sparsi in tutto il mondo: è ilK2-288Bb, posto all’esterno del Sistema Solare a 226 anni luce di distanza nella costellazione del Toro.Grande quasi il doppio della Terra, orbita intorno alla sua stella nella cosiddetta zona abitabile, cioè a una distanza tale da consentire l’esistenza di acqua liquida in superficie.“E’ una scoperta davvero entusiasmante per il modo in cui è stata fatta, per la sua orbita temperata e poi perché pianeti di queste dimensioni sembrano essere relativamente poco frequenti”, spiega Adina Feinstein, la giovane astrofisica dell’Università di Chicago che ha presentato la scoperta al congresso della ...