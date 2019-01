Amazon | primo negozio italiano a Milano | sarà un «4-star»

Già faville al primo giorno di Black Friday Amazon : affari Honor 9 Lite - OnePlus 6T e 10 euro omaggio : In molti sapranno che il Black Friday Amazon parte oggi 19 novembre: complice una campagna di comunicazione massiva, anche sulle reti televisive nazionali, già da queste ore in molti si saranno chiesti come iniziare a risparmiare sul noto e-commerce e proprio per questo motivo non potevamo esimerci dal segnalare quelle che definiamo le occasioni del giorno, relative all'Honor 9 Lite ma anche al OnePlus 6T. Partiamo proprio dall'Honor 9 Lite. ...

Amazon Loft for Xmas : aperto il primo pop up store di Amazon in Italia : Dal 16 al 26 novembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon apre il suo primo pop-up store in Italia in una location di oltre 500 metri quadrati a Milano, in via Dante 14, nel cuore della città Amazon annuncia l’apertura del suo primo pop-up store Italiano, dal 16 al 26 novembre, per festeggiare insieme ai clienti Amazon, e non solo, la settimana del Black Friday e l’arrivo del Natale. ...

10 prodotti che si possono trovare nel primo pop-up store Amazon a Milano : Naptime - Maschera per Occhi per Dormire più Veloce e Silenziosamente e Svegliarsi Riposati, con App iOS LEGO Technic 42056 - Porsche 911 GT3 RS Set Costruzioni I Capolavori Di Walt (20 Dvd) HP Sprocket New Edition Luna Pearl Stampante Istantanea Fotografica PortatileAmazon Echo (2ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione AlexaFurbo - Videocamera per Cani : Lancio di Croccantini, Telecamera HD WiFi per Animali Durex Red ...

Amazon Loft for Xmas - tutti gli appuntamenti del primo negozio Amazon in Italia - : Verrà allestito, con l'aiuto dei volontari dell'Associazione, un corner tutto dedicato al tatto, il senso principale attraverso cui si scopre il mondo. I visitatori avranno la possibilità di entrare ...

