Violenza stadi | Giancarlo Giorgetti | “importante la certezza della pena”

calcioweb.eu

: In diretta da Roma dove, come promesso, ho presieduto la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni… - matteosalvinimi : In diretta da Roma dove, come promesso, ho presieduto la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni… - Agenzia_Ansa : #Salvini: 'Sradicheremo i teppisti dagli stadi, no alla sospensione delle partite in caso di cori offensivi' #ANSA - Noiconsalvini : ++ VIOLENZA STADI, #SALVINI: 'SRADICHEREMO I TEPPISTI' ++ -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Per la sicurezza dentro e fuori glisono importanti la certezze delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte”. Sono le parole del sottosegretarioin conferenza stampa. “Altro punto essenziale per la sicurezza – ha proseguito il sottosegretario – riguarda le date e gli orari delle partite, che vanno regolati secondo precise esigenze. In questo devono impegnarsi società e leghe”. “Per quanto riguarda il fronte tifosi, c’è la preoccupazione per le infiltrazionicriminalità organizzata nelle curve – ha aggiunto – bisogna lavorare sulle figure degli Slo e degli steward, che in Italia non hanno i poteri che spesso hanno all’estero. Quanto al problema delle trasferte, il segnale non è vietarle o ...