Verrà presentata alla BIT di Milano la nuova brochure turistica di Custonaci

MotoGp - la Yamaha esce allo scoperto : ecco quando Verrà presentata la nuova M1 : La Casa di Iwata ha reso noto il giorno in cui verranno accesi i riflettori la M1 con cui Valentino Rossi andrà a caccia del decimo titolo Tutti i big team della MotoGp stanno ufficializzando la data di presentazione delle moto 2019, svelando anche la location in cui verrà svolta la cerimonia. Alessandro La Rocca/LaPresse La Yamaha ha scelto Jakarta per l’unveiling della nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, fissando come ...