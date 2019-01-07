Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 07-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL Traffico INTENSO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IL TRAFFFICO STA TORNANDO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI DISAGI SONO ANCORA PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. NEL CENTRO STORICO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALL’USCITA PER CIAMPINO ; RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA TUSCOLANA. SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 16:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA APPIA NUOVA ALL’ ALTEZZA DI VIA ANNIA REGILLA VESO IL CENTRO. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE Roma A Roma CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE SU PONTE UMBERTO I VERSO VIA ZANARDELLI E SU ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 14:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE CON RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA , E DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A PONTE CAVOUR VERSO PONTE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE REGINA MARGHERITA E PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA, E SULLA STESSA PIAZZA ADRIANA Traffico CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. RIMANIAMO IN ZONA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE RomaGNOLI IL Traffico AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO, AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08:00 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL Traffico INTENSO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST. SU GRA, PER ORA, SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA GALLERIA APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA, VIA CASAL DEL MARMO, DA VIA TARSIA A VIA TRIONFALE, VIA TRIONFALE, DAL GRA A VIA CASAL DEL MARMO, MEDESIMA SITUAZIONE SU: VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E POI DAL GRA A VIA DI ...
romadailynews
TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per tr... - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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