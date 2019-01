Papa : i leader rispettino il diritto : 11.25 Il riapparire di"propensioni populistiche e nazionalistiche" indebolisce "il sistema multilaterale con l'esito di una generale mancanza di fiducia,di crisi di credibilità della politica internazionale e di marginalizzazione dei membri più vulnerabili della famiglia delle Nazioni". Così il Papa al corpo diplomatico accreditato in Vaticano. Occorre "ascoltare la voce dei propri popoli"nel"rispetto del diritto e della ...

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - 'E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza': lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al '...

Le Iene demoliscono Luigi Di Maio : lavoro nero nell'azienda di papà - lo scandalo travolge il leader M5s : Luigi Di Maio demolito da Le Iene ? Lo scandalo parte dalla denuncia di Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, ex dipendente della ditta edile della famiglia del ministro del lavoro. Pizzo denuncia ...