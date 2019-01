Nexus 5X e Nexus 6P sono ufficialmente morti

Ritorno Nexus con Google Pixel 3 Lite? Pochi mesi al debutto : I più nostalgici ricorderanno senz'altro la linea Nexus, sperando di rivederne le tracce nei Google Pixel 3 Lite. Si aggiungono altri tasselli al puzzle di questi presunti prossimi modelli, che Big G dovrebbe proporre come alternativa economica al progetto principale, che sappiamo non contraddistinguersi troppo per un target prezzario minimalista. Stando a quanto riportato da 'androidpolice.com', i Google Pixel 3 Lite potrebbero essere ...

Dissonance of The Nexus : Nuovo Trailer per l’espansione di SWORD ART ONLINE FATAL BULLET : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato un Trailer in vista del lancio di Dissonance of The Nexus, la prossima espansione di SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET. SWORD ART ONLINE: La nuova espansione si mostra in un Gameplay Trailer La nuova espansione includerà uno scenario completamente inedito, che vedrà i nostri eroi impegnati a esplorare un dungeon che si dice essere infestato. Nelle sue profondità, ...

Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2 - Pixel 2 XL - Pixel 3 - Pixel 3 XL - Nexus 5X e 6P : Le patch di sicurezza di novembre hanno risolto alcuni bug che affliggevano i consumatori che hanno acquistato un esemplare di Google Pixel 3 o […] L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Nexus 5X e 6P proviene da TuttoAndroid.

Nexus 6P riceve un porting della fotocamera dei Pixel 3 con Night Sight funzionante : Nexus 6P riceve un porting funzionante della Google fotocamera con Night Sight. L'articolo Nexus 6P riceve un porting della fotocamera dei Pixel 3 con Night Sight funzionante proviene da TuttoAndroid.

Nexus 5X e 6P ci lasciano : in arrivo l’ultimo aggiornamento di sempre : Come parte del piano di aggiornamento triennale di Google, gli ultimi dispositivi Nexus stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento OTA garantito. Ciò significa che il build number OPM7.181105.004 sarà l’ultima build ufficiale sia sul Nexus 6P che sul Nexus 5X leggi di più...

Fine della corsa per Nexus 5X e 6P : niente più aggiornamenti da questo mese : Fine della corsa per Nexus 5X e 6P, che a partire da questo mese, dopo l'accoglimento del pacchetto con la patch di sicurezza di novembre 2018, non dovrebbero più ricevere aggiornamenti, essendo stato ufficialmente terminato il supporto software ad essi dedicato. Le linee guida rilasciate da Google parlano chiaro, non lasciando spazio di manovra per i due googlefonini, che mettono un punto alla storia dei dispositivi Nexus, molto amati tra gli ...

Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime : è ora di cambiare ROM? : Per i Google Nexus 5X e Nexus 6P potrebbe essere giunto il punto di non ritorno e all'ultimo OTA potrebbero non seguirne degli altri L'articolo Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime: è ora di cambiare ROM? proviene da TuttoAndroid.