Migranti - Salvini : 'Porti italiani chiusi. Quanti ne accogliamo? Zero'. No di Malta allo sbarco : L'operato dell'Europa è gravemente insufficiente ma le inadempienze della politica non possono ricadere sulle spalle degli ultimi e degli indifesi, usati oggi come strumenti di ricatto per bassi ...

Malta ribadisce il no : i Migranti non scendono |Toninelli : "Ormai sbarchino lì - poi tocca a Ue" |Da Salvini no passi indietro : nessuno in Italia : Malta non vuole "cedere": il premier Muscat ha annunciato che non farà sbarcare i 49 migranti perché non intende "creare un precedente". Toninelli: "Ormai devono scendere lì, poi accoglieremo donne e bambini". Boom di proposte di aiuto dei cittadini sul sito del Comune di Napoli in risposta all'ultimo appello

Antonio Socci : Papa Francesco - i Migranti e Satana Salvini - così la Chiesa si sta auto-distruggendo : Ma che sta succedendo nella Chiesa cattolica? La situazione non è solo catastrofica: è anche assurda. Infatti la realtà parla di chiese che si svuotano drammaticamente in Occidente e di un Oriente dove i cristiani sono duramente perseguitati. La realtà parla di sparizione dei tradizionali movimenti

Migranti - braccio di ferro Salvini-Di Maio. Il leghista : "Quanti ne accogliamo? Zero" : Di Maio bacchetta l'alleato: "La linea la decide tutto il governo". Toninelli: "Nessun decreto di chiusura dei porti". Il premier maltese irremobivile: "Non vincano i bulli". Appello di Papa Francesco

Luigi Di Maio - altro che Migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c

Salvini : «Porti chiusi - sui Migranti decido io». Di Maio : «La decisione è del governo intero» : Il ministro dell’Interno alle ong su Twitter: «Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi». Braccio di ferro sui ruoli con l’altro vicepremier

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Salvini : “Di Maio è leale - giusto che dica la sua - ma sui Migranti decido io” : I porti italiani rimarranno chiusi lo ha deciso il ministro Salvini. Di Maio fa sapere che la decisione è di tutto il governo Contromano rispetto alla Chiesa, all’Europa, ai sindaci ribelli, alle opposizioni e all’anima pentastellata della maggioranza, Matteo Salvini continua la sua corsa verso i seggi delle Europee e da ogni palco, da ogni piattaforma web, rilancia le sue parole d’ordine: «Crollano gli sbarchi, crollano i permessi umanitari. ...

Migranti - Salvini : "Porti rimangono chiusi". Premier maltese Muscat : "Non creerò precedenti" : Di Maio: "Decide l'intero governo" Salvini ha detto che è titolare della politica sull'immigrazione? "Nessuno gliela vuole prendere, ma questa è una decisione che prende il governo intero. Io sono ...