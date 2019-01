Legittima difesa | Salvini | Conto che Parlamento la approvi entro febbraio

Giulia Bongiorno bastona i grillini : "Immigrati - rispettare le regole. Il M5s voterà la Legittima difesa" : Immigrati e Legittima difesa, il ministro di ferro Giulia Bongiorno tira dritto. Come Matteo Salvini: "La Legittima difesa non si tocca", ribadisce in una intervista a il Messaggero in cui si dice convinta che "otterrà il via libera in tempi brevi", comunque prima delle europee, e Luigi Di Maio con

Legittima difesa - il ministro Bongiorno : «Non si tocca - è battaglia tra caos e ordine» : ministro Giulia Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire? «Si sta dipingendo la situazione attuale come se l?anomalia...

Legittima difesa - Bongiorno : non si tocca : Roma, 7 gen., askanews, - "La Legittima difesa non si tocca". Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero fa il punto sulla ripresa del governo giallo-...

Il ministro Bongiorno : «La Legittima difesa non si tocca - via libera in tempi brevi - M5S rispetterà il contratto» : ministro Giulia Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire? «Si sta dipingendo la situazione attuale come se l?anomalia...

Di Maio e Salvini - sale la tensione : nodi trivelle - riforme e Legittima difesa : Frecciate, puntualizzazioni, botta e risposta: il gennaio delle misure 'elettorali', per il governo giallo-verde, parte in salita. Matteo Salvini e Luigi Di Maio , parallelamente, hanno dato il la ...

Di Maio e Salvini - sale la tensione : nodi trivelle - riforme e Legittima difesa : Frecciate, puntualizzazioni, botta e risposta: il gennaio delle misure 'elettorali', per il governo giallo-verde, parte in salita. Matteo Salvini e Luigi Di Maio , parallelamente, hanno dato il la ...

Legittima difesa alla Camera Salvini : "Niente scherzi in Parlamento" : Il 2019 porta con sé - con tutta probabilità - la riforma della Legittima difesa . Il ddl ha già incassato l'ok del Senato a fine ottobre e arriva nei prossimi giorni alla Camera per il via libera ...

Legittima difesa - Salvini : 'In Aula non ci saranno scherzi da M5s' : "Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla Legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo ...

La Legittima difesa sconvolge la vita - anche con la nuova legge : Dal tabaccaio Birolo al gommista Fredy Pacini passando per il benzinaio Stacchio: vittime di furti e rapine che hanno...

Legittima difesa - da domani l'esame della Camera : domani sbarca alla Camera, per il via libero definitivo, atteso tra fine gennaio e l'inizio di febbraio, il ddl sulla Legittima difesa, fortemente voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Una norma che in ...

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su Legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Salvini : 'Nel 2019 autonomia regionale e Legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'Legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Salvini guarda oltre la manovra : "Ora la Legittima difesa" : 'Ora legittima difesa e autonomia regionale'. Archiviata la manovra con il sì definitivo di ieri, Matteo Salvini guarda già alle prossime sfide che il governo dovrà affrontare. A partire dai 'cavalli ...