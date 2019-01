Cos' è il Bird Box Challenge | la sfida di vagare bendati facendosi filmare

agi

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La nuovaa favore di social network si chiama Bird Box Challenge (dall’inglese, la gabbia degli uccellini) e consiste nelmentre qualche amico filma l’impresa. Ma la competizione, nata su ispirazione dell’omonimo film distribuito da Netflix, suscita il timore che qualcuno possa farsi davvero male, costringendo la stessa azienda a correre ai ripari chiedendo ai propri utenti di non replicare le scene viste nel lungometraggio.Nel film horror interpretato da Sandra Bullock, la protagonista e i suoi due figli, Boy e Girl, devono attraversare uno scenario post-apocalittico con il solo ausilio del tatto e dell’udito e con una benda sugli occhi per quarantott’ore. Solidali all’attrice, molti hanno pubblicato le prove video delle loro passeggiate “al buio” sui social network, in una compilation di rami in faccia, cadute ...