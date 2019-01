Clima | CNR-ISAC | il 2018 è stato “l’anno più caldo dal 1800 per l’Italia”

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Ill’anno piùdalad oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media)“: lo spiega in una nota Michele Brunetti, responsabile della Banca dati ditologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e deldel Consiglio nazionale delle ricerche CNR-di Bologna. “A parte i mesi di febbraio (con un’anomalia negativa) e marzo (in media rispetto al trentennio di riferimento), tutti gli altri dieci mesi delhanno fatto registrare anomalie positive e nove di essi di oltre 1°C rispetto alla media. Particolarmente eccezionali sono stati i mesi di gennaio (il secondo gennaio piùdalad oggi con una anomalia di +2.37°C rispetto alla media) e aprile (il piùdi sempre, con un’anomalia di ...