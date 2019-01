Cervello | sei mesi di sport per recuperare quasi dieci anni

vanityfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La conferma italianaRingiovanire il: questione di passeggiareGirare a piedi allunga la vitaJogging elisir di lunga vitaLo studio tedescoAppena seidi esercizio fisico perin modo prodigioso. Tornando ai livelli mentali, dunque alle performance cerebrali, di ben noveprima. Lo dice uno studio appena pubblicato sulla rivista specializzata Neurology e firmato da James Blumenthal e da altri colleghi e intitolato «Lifestyle and neurocognition in older adults with cognitive impairments». L’obiettivo era appunto capire come un certo gruppo di individui pur non affetti da demenza ma con dei deficit attentivi e di concentrazione significativi («cognitive impairments» segnala appunto una serie di patologie neurologiche che si manifestano quando le facoltà mentali, pur non compromettendo il normale svolgimento delle attività quotidiane, risultano deficitarie) potesse ...