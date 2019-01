scuolainforma

: Transitorio magistrali sotto attacco - scuolainforma : Transitorio magistrali sotto attacco -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Quando il governo ha varato ilper i diplomatilo ha fatto per evitare i ricorsi dei controinteressati. Questa la motivazione che riecheggia ancora nelle stanze della VII Commissione Istruzione e Cultura di Camera e Senato. Il timore era che una riapertura delle Gae potesse scatenare un’ondata ‘ricorsista’ dagli effetti devastanti. A giudicare dalla reazione dei controinteressati che, assistiti da uno studio legale di Bologna e dal supporto gratuito di tre costituzionalisti, hanno proposto un ricorso per ottenere l’annullamento di questo, sembra che anche questa manovra dell’esecutivo abbia fallito nel suo intento.Il ricorso Succede che le laureate in SFP e le laureande starebbero per affidare il mandato allo studio legale in questione allo scopo di far annullare il concorso straordinario per incostituzionalita’. ...