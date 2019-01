Salvini | ' Chi fa i soldi sulla pelle della gente non ha porto'

Salvini non molla : "Porti chiusi per i trafficanti" : ... Palermo, Firenze, Milano deve passare le giornate a preoccuparsi dei problemi dell'altra parte del mondo?". "E' arrivato un ministro che ha deciso di far rispettare le regole, i sindaci sono pregati ...

Salvini : «Porti chiusi - sui migranti decido io». Di Maio : «La decisione è del governo intero» : Il ministro dell’Interno alle ong su Twitter: «Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi». Braccio di ferro sui ruoli con l’altro vicepremier

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi' : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Migranti - Malta : non faremo sbarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...

Salvini - porti sono e rimangono chiusi : ANSA, - ROMA, 6 GEN - "Frontex: "L'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa". Volere è potere!" Lo scrive su fb il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un altro post il ...

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi'. : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Sea Watch - Di Maio : 'Decide intero governo'. Salvini : 'Porti chiusi' | : Il vicepremier 5 Stelle: "Donne e bambini vanno tutelati". Ma il leghista ribadisce che non si fanno eccezioni. Il premier maltese intanto non vuol far sbarcare migranti sull'isola per non creare ...

Salvini - porti sono e rimangono chiusi : ANSA, - ROMA, 6 GEN - "Frontex: "L'Italia ha fatto crollare il numero di clandestini in Europa". Volere è potere!" Lo scrive su fb il ministro dell'Interno Matteo Salvini. In un altro post il ...

Migranti - Salvini : "Porti rimangono chiusi". Premier maltese Muscat : "Non creerò precedenti" : Di Maio: "Decide l'intero governo" Salvini ha detto che è titolare della politica sull'immigrazione? "Nessuno gliela vuole prendere, ma questa è una decisione che prende il governo intero. Io sono ...

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : 'Porti chiusi agli immigrati' : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei 'concreta solidarietà'. 'Da parecchi giorni ...

Sea watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : "Porti chiusi agli immigrati" : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicur

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani sono e rimarranno chiusi' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle Ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...