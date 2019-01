Roma | la proposta del M5S di arruolare guardie ecologiche per controllare i

Manovra - Conte : su deficit Pil siamo scesi a 2 - 04%. Ue : buoni progressi - valutiamo la proposta di Roma : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - Ue : con l'Italia buoni progressi. Valutiamo la proposta di Roma : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...

Manovra - Ue : con l’Italia buoni progressi. Valutiamo la proposta di Roma : «buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Manovra - Ue : attendiamo proposta da Roma : 20.03 La Commissione europea non ha ancora ricevuto una nuova proposta dall'Italia sulla Manovra. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Moscovici. Bruxelles la attende "al più tardi" per l'incontro Conte-Juncker di mercoledì. "Bisogna rispettare le regole e una nuova proposta deve tenerne conto.I nostri interlocutori lo sanno, siamo in costante contatto", spiega Moscovici. E il vicepresidente Dombrovskis ribadisce:"Il ...

Nuova Zelanda - un'haka 'Romantica' per la proposta di matrimonio - : Prima la rivelazione del sesso del secondo figlio in arrivo, poi la danza tipica per chiedere la mano della compagna. Così Tama Hata ha celebrato il decimo anniversario della coppia, in un video ...

Lisippo - proposta di Sgarbi : 'Se torna in Italia deve stare a Roma' : L'Odissea dell'Atleta Vittorioso di Lisippo sembra avere un approdo tutto Italiano. Ma è la sua Itaca finale ad animare un dibattito tra esperti. Dopo che la Corte di Cassazione ha sancito la confisca ...

Spoiler Il Segreto - puntate fino al 14 dicembre : la proposta Romantica di Severo a Irene : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti dell'amata soap opera spagnola 'Il Segreto' che ci mettono di fronte a nuovi colpi di scena. Grande attenzione viene riservata intorno al personaggio di Saul la cui storia con Julieta rimane intrisa di ostacoli per la presenza di Prudencio, pronto ad architettare qualsiasi piano pur di colpire la coppia. I due innamorati non sono riusciti a scampare alle ...

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per tappare buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...