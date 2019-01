Ricorso concorso semplificato diplomati magistrali: la disamina dello studio Santonicola

scuolainforma

(Di domenica 6 gennaio 2019) Di seguito pubblichiamo lalegaleand partners, in risposta ad una maestra della primaria a cui era stata preclusa la partecipazione alstraordinario infanzia primaria./S.F.P., CON SERVIZIO SVOLTO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE. ACCESSO AL COLLOQUIO ORALE NON SELETTIVO.PRIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN ITALIA, OTTENUTO DAGLI AVVOCATI STABIESI ALDO ESPOSITO E CIRO, IN SINERGIA CON IL COLLEGA ANTONIO SALERNO E CON L’ASSOCIAZIONE M.S.A. SERVICE DEL PROF. LUCIANO SCANDURA.Gentili lettori,Ad una maestra della primaria, in possesso del diploma di maturità magistrale vecchio ordinamento e con insegnamento pregresso presso le scuole paritarie, era stata preclusa la partecipazione alSTRAORDINARIO INFANZIA PRIMARIA (D.D.G. DEL 09/11/18) perché il M.I.U.R. ...