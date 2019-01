Incidente in montagna | precipitano nel vuoto | 2 morti

Bolzano - Incidente in montagna : muore bambina - gravissima la madre : Roma, 4 gen., askanews, - incidente in montagna a Renon, in provincia di Bolzano, Trentino Alto Adige: una bambina di nove anni è morta sul colpo, mentre la madre, in condizioni disperate, è stata ...

Incidente in montagna - muore bambina di nove anni : Incidente in montagna a Renon, in provincia di Bolzano, Trentino Alto Adige: una bambina di nove anni è morta sul colpo, mentre la madre è ferita, in condizioni gravissime, ed è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Bolzano, dopo lunghe operazioni di rianimazione. Erano entrambe su uno slittino che è uscito fuori pista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il Soccorso alpino, che ha anche trasportato con l'elicottero la ...

Tragedia in montagna - bimba di 9 anni muore dopo l'Incidente sulla pista : stava sciando con il padre : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx, Torino,, in alta Valle di Susa. Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto ...

Incidente in montagna a Postua : uomo si rompe una gamba