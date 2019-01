È successo in TV - 6 gennaio 1975 | la fine di Canzonissima

È successo in TV – 4 gennaio 2016 : debutta Take me Out : E' il 4 gennaio 2016 quando Real Time sceglie di dare una scossa al suo access prime time, come? Con un gioco singolare, dal titolo Take me out - Esci con me. Il programma proviene direttamente dall'Australia: è un format chiamato Taken Out. In Italia è condotto da Gabriele Corsi (alla sua prima esperienza da conduttore in solitaria) e mette al centro un ragazzo single in cerca d'amore.Il protagonista deve fare colpo su un panel di 30 ...