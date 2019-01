Vigor Carpaneto-Modena in diretta su TRC Sat e TVQui | dubbio Loviso per Apolloni

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Archiviate o quasi le festività natalizie il campionato di Serie D riprende la sua marcia: domenica 6 gennaio è previsto il ritorno in campo. Tra i vari match in programma spicca la sfida, gara valida per la diciottesima giornata del Girone D, di scena allo stadio San Lazzaro, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 esu TRC Sat.L'impianto cittadino subirà per l'occasione l'inversione dei settori considerata la massiccia presenza di supporter canarini che invaderà la comunità piacentina. In occasione del match infatti sono stati messi a disposizione della compagine emiliana 750 biglietti e la tribuna centrale del San Lazzaro mentre alla formazione locale sarà riservato il settore ospiti e appena 350 tagliandi....