Troppi rifiuti a Roma | i presidi minacciano di chiudere le scuole

Altolà dei presidi di Roma : «Troppi rifiuti e topi in strada - lunedì non riapriamo le scuole» : Roma Prima dei bimbi, sono arrivati, senza zaini, i ratti. Inquilini indesiderati delle classi ora deserte causa vacanze, incoraggiati dalle pile di maleodorante monnezza che ormai trovano più...

"Troppi rifiuti in strada" - scuole romane a rischio chiusura : Emergenza rifiuti davanti alle scuole della Capitale: i cumuli di spazzatura hanno provocato la dura reazione dei presidi che, ormai sul piede di guerra, minacciano di non riaprire le scuole lunedì ...

Roma - la protesta dei presidi : «Troppi rifiuti e topi in strada - lunedì non riapriamo le scuole» : Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista dei cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovino spesso bivacco attorno a questi monumenti di ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune scuole dovranno rimanere chiuse per i Troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi