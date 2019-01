Salvini avverte Cei e Di Maio Nessun porto sarà aperto

De Magistris avverte Salvini : 'Avrà risposta politica e democratica che si ricorderà' : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris continua ad avere una linea critica nei confronti del governo, delle sue politiche sull'immigrazione e di Matteo Salvini in particolare. Proprio il ministro dell'Interno attraverso una diretta Facebook ha apostrofato come 'poveretti' tutti quei sindaci, come quello di Napoli, che invece di occuparsi dei problemi delle loro città si occupano del decreto sicurezza e dell'impatto sull'immigrazione....Continua ...

Reddito di cittadinanza - Salvini avverte i furbetti : "Non avranno niente" : 'Chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà una lira'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal ...

Salvini torna a pungere l’UE e avverte Giuseppe Conte : “Non dimenticare chi è il vero nemico” : Salvini nonostante la Manovra appena approvata, torna a pungere Bruxelles e avverte il premier Conte, colpevole forse di aver concesso un po’ troppo all’UE A Roma gira una frase attribuita a Matteo Salvini a proposito di Giuseppe Conte: “Ha voluto condurre da solo la trattativa, si prenda lui i meriti”. Positiva, sulla carta. Molto velenosa, suggerisce La Stampa, se si conosce il pregresso: cioè le tensioni durate ...

Salvini avverte la "rossa" Toscana : "Subito un centro per rimpatri dei clandestini" : Matteo Salvini lancia l'ultimatum al Comune di Firenze e alla Regione Toscana sul fronte migranti . ' Ho chiesto al sindaco di Firenze e alla Regione Toscana di identificare un posto per il centro dei ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Renzi sfotte il premier Conte e poi avverte Salvini : “Tante aspettative ma nulla” : Renzi parla di Giuseppe Conte e racconta di alcuni messaggini ricevuti in passato e poi avverte Matteo Salvini “Ancora non hai fatto nulla” “Giuseppe Conte chi?”. Matteo Renzi, in una intervista a Vanity Fair risponde sarcastico quando gli si fa il nome del presidente del Consiglio. E rivela un retroscena dei suoi rapporti con lui: “Conte me lo ricordo, quando ci mandava imessaggini tutto Contento e entusiasta ...

Strasburgo - Salvini avverte : 'Arresto per chi esulta online' : Salvini si è però detto rincuorato dal fatto che "grazie a Dio le forze di sicurezza e di intelligence italiane sono fra le migliori al mondo", sebbene l'Italia debba continuare a "lavorare ancora e ...

Renzi avverte Salvini : "Domina - ma rischia il capitombolo. E io me ne intendo" : "Prendo atto che Salvini sta dominando questa fase di governo, ma rischia di fare un capitombolo, e io me ne intendo. Quando susciti tante aspettative devi portare qualche risultato. Io risultati non ne vedo". Lo ha detto l'ex premier e senatore del Pd Matteo Renzi a porta a porta in onda stasera. Che poi aggiunge un sospetto: "Salvini sta facendo una straordinaria campagna elettorale permanente, con una macchina da guerra ...

M5s avverte : Salvini non minimizzi inchiesta su fondi Lega : Roma, 11 dic., askanews, - Tensione nella maggioranza sull'inchiesta a carico del tesoriere leghista Centemero per i finanziamenti all'associazione 'Più Voci': l'ipotesi degli inquirenti è ...

Salvini avverte Ue : limature a manovra ma non si cambia - rischio nuovo caso Parigi : 'Non penso che vogliano adottare la procedura di infrazione per uno zero virgola, si rischia un nuovo caso Parigi' ha detto riferendosi alla protesta dei gilet gialli. Secondo il ministro il blocco ...