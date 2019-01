Friends with money

davidemaggio

(Di sabato 5 gennaio 2019)Sono passati quasi 15 anni dal finale di(qui le curiosità e gli episodi imperdibili) ma, nonostante questo, la sitcom prodotta da Warner Bros Television è ancora un grande successo. Da un recente studio di Tv Time, su scala mondiale, è emerso che la serie con Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Chandler è quella guardata con maggiore voracità dallo spettatore internauta., infatti, si è piazzato al primo posto nella classifica del binge-watching del 2018, subito prima di Grey’s Anatomy e di Tredici (la classifica considera binge watching guardare almeno 4 episodi nell’arco di 24 ore). Non sorprende perciò che Netflix abbia sborsato una cifra record pur di continuare ad offrire ai suoi abbonati, nel 2019, la visione delle avventure dei sei amici di New York. La piattaforma streaming ha stipulato un accordo per i diritti (non esclusivi) pari a circa ...