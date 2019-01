Combinata nordica | Classifica Coppa del Mondo 2019 | la graduatoria aggiornata Jarl

Combinata nordica - Pittin migliora il suo personal best : l’azzurro chiude nono la Gundersen di Otepää : Pittin si migliora ancora: altra gran prova nel fondo, a Otepää è nono. Runggaldier subito a punti all’esordio Si migliora ancora Alessandro Pittin. Dopo il decimo posto di Ramsau, l’atleta friuliano ottiene nuovamente il suo “personal best” stagionale chiudendo in nona posizione la Gundersen di Otepää. Il forte vento ha notevolmente condizionato la gara costringendo gli organizzatori a cancellare il segmento di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Jarl Magnus Riiber vince ancora - Alessandro Pittin nono dopo un’altra grande rimonta : Continua il dominio di Jarl Magnus Riiber nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 21enne norvegese trionfa nella prima Gundersen di Otepää (Estonia) e ottiene così la quinta vittoria stagionale, che gli permette di rafforzare ulteriormente la sua leadership in classifica generale e di fare un altro passo verso la conquista della prima sfera di cristallo della carriera. Secondo posto per il giapponese Akito Watabe, che sale per la prima ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : cancellato il salto per il forte vento - si useranno i risultati del PCR : Il segmento di salto della prima Gundersen di Otepää (Estonia), dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica, è stato cancellato per il forte vento. Gli organizzatori dopo aver inizialmente posticipato il via della prova, sono stati costretti ad annullarla visto che le condizioni meteo non miglioravano. Verranno quindi utilizzati i risultati del Provisional Competition Round di ieri con l’austriaco ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Franz-Josef Rehrl primo nel PCR davanti a Jarl Magnus Riiber. Bene Alessandro Pittin : L’austriaco Franz-Josef Rehrl ha realizzato il miglior salto nel Provisional Competition Round di Otepää (Estonia), dove è scattata oggi la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Rehrl ha totalizzato dal trampolino HS97 un punteggio di 120.4, mettendosi così alle spalle il leader della classifica generale, il norvegese Jarl Magnus Riiber, che si è fermato a quota 119.7. Terza posizione per un altro norvegese, Espen ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Jarl Magnus Riiber è ancora il favorito - Alessandro Pittin punta a confermarsi ai vertici : Domani inizierà ad Otepää (Estonia) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la pausa per le festività natalizie si torna a gareggiare, con il programma del fine settimana che prevede come di consueto venerdì il Provisional Competition Round e poi sabato e domenica due Gundersen con salto dal trampolino HS97. L’atteso protagonista sarà ancora il norvegese Jarl Magnus Riiber, che vuole subito ritrovare il ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Otepää 2019 : programma - orari e tv : Da venerdì 4 a domenica 6 gennaio si svolgerà ad Otepää (Estonia) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la pausa per le festività natalizie, si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale con il norvegese Jarl Magnus Riiber pronto a tornare subito al successo e rafforzare la sua leadership nella classifica generale. Il programma delle gare si aprirà come di consueto con il Provisional Competition ...

Combinata nordica – Pittin e Costa in allenamento con gli azzurri della Continental Cup : Pittin e Costa a Predazzo insieme agli atleti di Continental Cup. Turno di riposo per Raffaele Buzzi Ritrovo a Predazzo per Alessandro Pittin e Samuel Costa. I due atleti di punta della Nazionale di Combinata nordica si alleneranno nell’impianto della località trentina da giovedì 27 a domenica 30 dicembre insieme ai tecnici Pietro Frigo e Giuseppe Michielli più altri membri dello staff. Con loro non ci sarà Raffaele Buzzi, ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di sci di fondo - salto e Combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Combinata nordica – Alpen Cup : Annika Sieff quinta a Villach : Alpen Cup a Villach, Annika Sieff quinta davanti alla Dejori nella seconda Gundersen di fila. Vince ancora Lisa Hirner Annika Sieff si conferma nella top 5 della Alpen Cup di Combinata nordica chiudendo al quinto posto la seconda Gundersen consecutiva disputata a Villach. L’azzurra classe 2003 era quarta dopo il segmento di salto con un gap di 59″ da Lisa Hirner e si è mantenuta più o meno sugli stessi tempi della coetanea ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : Joergen Graabak trionfa in volata. Eccellente decimo Alessandro Pittin : È ancora una volta la Norvegia ad esultare nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Si è chiusa la tappa di Ramsau, l’ultima del 2018, con il trionfo del campione olimpico di Sochi Joergen Graabak: una gara molto equilibrata ed entusiasmante quella odierna che ha visto il 27enne battere allo sprint tutto l’agguerrito squadrone tedesco. Giornata odierna resa molto incerta dalla deludente prestazione (non aiutata dai problemi ...