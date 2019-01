Anche gli stranieri avranno diritto al reddito di cittadinanza

Sanremo - l accordo è fatto Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiAncheranno Claudio Baglioni : Dopo le indiscrezioni, la conferma: saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad affiancare Claudio Baglioni nella conduzione di Sanremo 2019. L'accordo con i due attori è andato a buon fine ed ...

Slittino - prima mAnche coi fiocchi per la coppia Nagler-Malleier a Konigssee : quinto posto per gli azzurri : Nagler e Malleier, grande prima manche a Königssee: i due giovani azzurri al quinto posto, si riparte alle 11.30 Grande prova di Ivan Nagler e Fabian Malleier, alla loro seconda presenza stagionale in Coppa del mondo nel doppio. Al termine della prima manche la giovane coppia azzurra è al quinto posto con 651 millesimi di ritardo dai tedeschi Eggert e Benecken e al momento ad appena 177 dal terzo gradino del podio, ora occupato da Geueke e ...

Incendio nel Varesotto : Anche oggi Canadair in azione - Alpe Cuseglio evacuato : anche nella notte sono proseguite le operazioni di spegnimento dell’Incendio nel Varesotto, sul Monte Chiusarella. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta: un gruppo di case dell’Alpe Cuseglio è minacciato dalle fiamme, tanto che è stata disposta l’evacuazione dell’abitato, soprattutto per prevenire difficoltà respiratorie. In azione tre automezzi con dieci operatori, collaborano alle operazioni anche i volontari ...

Forte scossa di terremoto in Albania - paura a Valona. Avvertita Anche in Puglia - nel Salento sotto la neve [MAPPE e DATI LIVE] : 1/6 ...

Gelo e neve al Centro-Sud - Anche gli animali in cappotto : Gelo e neve non danno tregua al Centro-Sud. anche oggi temperature rigide e diverse citta' imbiancate dall'Abruzzo al Molise, dalle Marche alla Campania, Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia. La neve ed il ghiaccio hanno creato non pochi disagi all circolazione stradale ferroviaria e, in molte zone del Paese, i mezzi pesanti sono stati fermati da ordinanze delle prefetture per evitare situazioni di pericolo in autostrada e strade statali. Nelle ...

Maltempo Puglia : chiusi musei e luoghi di cultura - Anche Castel del Monte : Il Maltempo che ha stravolto la viabilità costringe alla chiusura buona parte dei luoghi di cultura del Polo museale della Puglia, già oggi e anche per la giornata di domani. Sono chiusi la Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto (Bari), l’Antiquarium e il Parco archeologico a Canne (Barletta), il Palazzo Sinesi a Canosa di Puglia (Bat), il Castello Angioino a Copertino (Lecce), il Museo archeologico e il Parco archeologico di Egnazia a ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi (di nuovo) insieme a New York - c’è Anche la figlia di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme e si sono concessi una vacanza a New York per Capodanno Dopo la crisi passeggera tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno per la coppia. L’ex gieffina e il procuratore sportivo sono insieme a New York insieme a Pia, figlia della napoletana e primogenita di Mario Balotelli. La ‘famigliola’ si diverte nella Grande Mela e nonostante il freddo fa una ...

Isola Dei Famosi : Daniele Bossari nuovo inviato. Svelati Anche i nomi dei primi 10 concorrenti e gli opinionisti. Clicca per saperne di più : Daniele Bossari sarà l’inviato della nuova edizione dell'”Isola dei Famosi”. Questo è quanto riporta il magazine Spy che rivela pure i nomi dei primi 10 concorrenti. Daniele Bossari sarà il nuovo inviato dell’Isola dei... L'articolo Isola Dei Famosi: Daniele Bossari nuovo inviato. Svelati anche i nomi dei primi 10 concorrenti e gli opinionisti. Clicca per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?/ Niente nozze ma : "Un figlio? Fosse per me Anche subito!" : Come procede la storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Niente nozze tra i due ex gieffini ma per un figlio...

Neve e Gelo in Puglia - è una giornata storica : imbiancata Anche Taranto - e continuerà fino a domani [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/15 ...

Passera : «Nel 2019 fusioni fra bAnche di taglia media per la spinta fintech» : Tornando agli effetti sul mondo del credito, ci aspettiamo un notevole flusso di Utp sul mercato. CORRELATI In primo piano 13 gennaio 2018 Nasce Spaxs, la società di Passera Nel vostro piano al 2023 ...

Ecobonus - la lista definitiva : le auto elettriche e ibride con gli incentivi. C’è Anche la Tesla : Premiate fino a 6.000 euro i modelli a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. E c’è anche, a sorpresa, una lussuosissima Tesla...

Allerta Meteo - altre 24 ore di neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiAncherà Anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...