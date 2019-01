Scomparso in Africa il figlio trentenne dell' ex sindaco di Vigonza Padova

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Sono giorni di grande angoscia ed apprensione in casa di Nunzio Tacchetto, exdi, popoloso comune a nord est di: dallo scorso 15 dicembre, Luca, 28 anni non dà più notizie di sé. Il giovane si era concesso una breve vacanza con un'amica canadese in Burkina Faso, prima di iniziare a lavorare in Togo. Sebbene la notiziaa scomparsa del ragazzo sia stata resa nota solo ora, da settimane la Farnesina e l'ambasciata italiana si stanno adoperando per rintracciarlo.L'ultimo scatto A dicembre, Luca Tacchetto ha lasciato la sua abitazione alle porte diper raggiungere il Togo (dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare a fine mese). Il giovane - laureato in architettura presso l'Università Iuav di Venezia, avrebbe dovuto raggiungere un amico franco-togolese e realizzare con lui, a scopo benefico, un villaggio abitativo.Il giovane era partito con un'amica ...