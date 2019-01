Prima che la notte | il film su Pippo Fava con Fabrizio Gifuni in replica il 5 gennaio

Emergenza rifiuti a Roma - l’ordine dei medici : “stiamo cercando di sensibilizzare le istituzioni Prima che scoppino gravi problemi” : Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo l’Emergenza rifiuti a Roma. “Oltre ad essere un fatto politico è un fatto di salute pubblica. Ci sono topi, gabbiani che rompono le buste dei rifiuti e li disperdono nell’ambiente. E’ una ...

Vicino Mosca si costruisce la Prima 'città felice' - attenta alla tecnologia ma anche alle persone : Negli attuali e veloci sviluppi presenti in diverse città del mondo, si è sentita l'esigenza di proteggere i diritti digitali a livello globale e sviluppare politiche, strumenti e risorse in linea ...

Medici schedati per la politica - bufera sul ministro. C'è anche Primario del San Raffaele : Motivo, da più parti le era stato sollecitato 'di separare la politica dalla scienza' e lei, nella previsione di rinominare alcuni degli 'epurati', voleva conoscerli un po' meglio anche dal punto di ...

Isola dei famosi 2019 : Anche le figlie di Mihajlovic nel cast (AntePrima Blogo) : Giovedì 24 gennaio parte sul quinto binario della televisione italiana l'edizione 2019 dell''Isola dei famosi, il premiato reality show prodotto da Magnolia per Canale 5 che vedrà Anche stavolta alla conduzione Alessia Marcuzzi, coadiuvata nel ruolo di opinionista da una vecchia volpe della televisione italiana, Alda D'Eusanio (per ora solitaria ma non è detto che vi rimanga). Sull'inviato al momento vige totale riserbo. Tanti, tantissimi ...

Che Dio ci Aiuti 5 - Prima Puntata : Il Ritorno di Azzurra! : Che Dio ci Aiuti 5, trama Prima Puntata: conosceremo la nuova novizia che arriverà al convento. Azzurra torna e dà una bella notizia a tutti. Valentina è ancora in coma. E’ giunto finalmente il momento del Ritorno in Prima serata di una delle fiction più amate della televisione. Giunge, infatti, alla sua quinta edizione Che Dio ci Aiuti, con protagonista Elena Sofia Ricci. Le storie del convento più amato d’Italia tornano ad appassionare tutti ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 Prima puntata : suor Angela in crisi - ritorna Azzurra : ritorna in prima serata su Raiuno la fiction Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela. A partire da giovedì 10 gennaio verranno trasmesse le nuove puntate della quinta stagione, la quale si preannuncia ricca di novità e di colpi di scena per tutti gli abitanti dello storico convento dove sono ambientati gli episodi. Al fianco di Elena Sofia Ricci ritroveremo l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi e ...

Concorso secondaria anche per docenti infanzia e Primaria : Torniamo a parlare del Concorso secondaria. Precedentemente abbiamo trattato nei dettagli quali modifiche ha apportato la Legge di bilancio 2019 al D.L.59/2017 sul reclutamento dei docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I concorsi saranno banditi regolarmente nelle regioni e per le classi di Concorso dove risultano posti vacanti. Ai vincitori verrà così garantito il posto nella regione e scuola scelta con il vincolo di ...

Vicenza - giallo sulla multa per eccesso di velocità : la prende un uomo morto qualche ora Prima : L’autovelox intercetta un’auto che viaggia a velocità eccessiva a Vicenza e qualche settimana dopo qualcuno dichiara che al volante c’era il proprietario dell’auto, un pensionato veneziano, a cui dover togliere dunque i punti dalla patente. Ma non era possibile dato che al momento dell’infrazione lui era già morto da qualche ora.Continua a leggere

Ascolti tv - la Lotteria Italia sbanca anche la Prima serata : Oltre cinque milioni di telespettatori, con il 22,5% di share, per lo speciale de "I soliti ignoti" in onda su Rai 1

Prima che la notte - il film su Pippo Fava con Fabrizio Gifuni in replica il 5 gennaio : Sabato 5 gennaio viene trasmesso, a partire dalle 21.20 su Rai3, il film per la tv Prima che la notte, una sorta di bio-pic sulla vita di Pippo Fava, giornalista siciliano irriducibile ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984 dopo che, coi suoi articoli, aveva reso pubblici nomi, dati e fatti relativi alle cosche di Catania e non solo. Prima che la notte, la trama Quando riceve quella telefonata da Catania Pippo Fava ha l’età in cui si cominciano ...

Sci alpino – Coppa Europa : Maurberger non si ferma più - l’azzurro domina la Prima manche dello slalom in Val Censis : Formidabile Maurberger: domina la prima manche del secondo slalom consecutivo di Coppa Europa in Val Cenis con 86 centesimi di vantaggio su Brudevoll. Si riparte alle ore 13 Formidabile Simon Maurberger in Coppa Europa. Dopo il trionfo di domenica in Val Cenis, l’altoatesino ha dominato la prima manche del secondo slalom consecutivo in corso nella località francese. L’azzurro, leader della classifica generale, ha chiuso in ...

"Salviamo la democrazia Prima che diventi solo una chiacchiera in rete" : Lo svuotamento del Parlamento dai suoi poteri è il culmine di una crisi devastante che investe tutto l'Occidente. Ed è un fenomeno che va molto oltre i Salvini o i Di Maio ed è iniziato 30 anni fa

Un'app ci avviserà Prima ancora che arrivi un terremoto : Quando si registrano i terremoti più devastanti, avere qualche secondo in più può essere determinante per salvare delle vite. I sismologi non smettono di ripeterlo: le scosse sono impossibili da prevedere, per cui non bisogna cercare di indovinare quale sarà il prossimo obiettivo ma, piuttosto, raffinare e migliorare le «orecchie» dell'uomo sotto terra per cercare di captare l'arrivo di un sisma ...

Rugby – Primo match del 2019 amaro per le Zebre - la Prima sconfitta dell’anno arriva contro i Cheetahs : Il 2019 delle Zebre si apre con una sconfitta, i Cheetahs sudafricani passano 27-12 a Parma Guinness PRO14 2018/2019, Round 13 Zebre Rugby Club Vs Cheetahs 12-27 (p.t. 12-12) Marcatori:19’ m Van Rensburg tr Shoeman (0-7); 23’ m Maxwane (0-12); 29’ m Padovani (5-12); 32’ m Bisegni tr Canna (12-12); s.t.3’ m Van Rensburg (12-17); 36’ m Venter (12-22); 39’ m Maartens (12-27); Zebre Rugby Club: Padovani (20’ s.t. Brummer), Balekana, Bisegni, ...