Nissan - Un nuovo sistema rende visibile l' invisibile

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Laha svelato nuovi dettagli relativi all'anteprima prevista per l'ormai imminente Ces di Las Vegas. La casa giapponese mostrerà le potenzialità della guida connessa attraverso la realtà aumentata presentando ilI2V (invisible to visible) sviluppato dallaIntelligent Mobility. Al Consumer Electronics Show sarà possibile vedere ilin azione grazie a un display interattivo tridimensionale che offrirà un'esperienza immersiva, comparabile a quella che la Casa vuole offrire in futuro ai propri clienti.Vedere l'incon la realtà aumentata. Grazie alI2V i guidatori potranno ricevere informazioni raccolte dai sensori di bordo e dal cloud grazie alla tecnologia Omni-Sensing, così da poter vedere sia quello che accade intorno al proprio veicolo, sia quello che si trova fuori dal proprio campo visivo, come ad esempio pericoli nascosti dietro a una ...