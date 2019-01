Napoli | continua il sogno Cavani | potrebbe arrivare a giugno

Il mercato del Napoli in cifre : crescita continua e conti in ordine : La svolta del 2011 Ricomincia il calciomercato. La sessione invernale dello shopping dei sogni riapre i battenti e ci terrà compagnia per le prossime quattro settimane. Lo storytelling intorno alla Ssc Napoli è molto sorprendente. Tanti tifosi stanno già facendo sentire la loro voce via social per affermare spaventati che il Napoli solitamente di mercato ne fa poco e male, almeno secondo i loro gusti. Ripercorriamo quindi la storia di questi ...

Calciomercato Parma - continua l’asse col Napoli : nuovo affare a gennaio : Calciomercato Parma, D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana che potrebbe arrivare proprio dal Napoli Calciomercato Parma, il club ducale è in trattativa per un nuovo affare con il Napoli. Dopo Sepe, Inglese e Cicireti, secondo quanto rivelato da Skysport il Parma avrebbe chiesto ai partenopei il centrocampista Rog. D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana, il profilo di Rog è ...

Napoli - Costa a Salvini : “Non ha senso continuare a parlare di termovalorizzatori - economicamente non convenienti” : “Io ne ho parlato con Salvini ed è anche normale a che a volte ci siano opinioni diverse. Abbiamo però dimostrato che oggi costruire un termovalorizzatore non è economicamente conveniente. Ci vorrebbero 7 anni per costruirlo e 20 per ammortizzarne i costi. L’Europa ci chiede di andare verso l’economia circolare. I termovalorizzatori hanno svolto la loro funzione negli anni passati ma ora sono superati. È importante non ...

Napoli - l'odissea dei trasporti continua : Funicolare di Chiaia ferma mezz'ora : Ancora disagi stamattina per i trasporti. Bloccata per circa mezz'ora la Funicolare di Chiaia a causa di un guasto tecnico. Lo stop è arrivato proprio nell'ora di punta, con decine di utenti in attesa ...

Napoli - l'epidemia dei dipendenti continua : chiude la funicolare di Mergellina : Anche oggi la funicolare di Mergellina, a Napoli, anticiperà la chiusura alle 14,10 a causa dell'assenza per malattia del caposervizio. Anche la funicolare di Montesanto, per lo...

Napoli - continuano le frizioni tra De Magistris e De Laurentiis sul tema stadio : “Come va con De Laurentiis? Insomma. Ogni tanto dice che vorrebbe realizzare lo stadio da un’altra parte, ma non si può che giocare a Napoli“. Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, intervenuto ieri a Un giorno da pecora su RadioRai, ha parlato del rapporto con il presidente del club partenopeo. Il botta e risposta tra i due va avanti da tempo e si è acuito dopo la minaccia, da parte di ADL, di portare il Napoli a ...