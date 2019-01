Milan | Duncan più facile di Sensi

Calciomercato Milan - Duncan : colpo da 20 milioni : Più facile, per il club rossonero, è arrivare a Duncan : secondo 'sport mediaset', su questo fronte si è registrata un'apertura. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di ...

Milan - casting centrocampo : Duncan - Veretout e Baselli nel mirino : Milan al lavoro per il mercato di gennaio. L'Idea della dirigenza rossonera al momento è quella di non accettare lo scambio proposto da Sarri con Morata in rossonero, ma se Higuain dovesse confermare ...