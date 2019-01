Meteo | gelo sull' Italia Neve sulle spiagge del Salento | a Matera e sul Vesuvio Asili

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...

Ondata di gelo e neve : scatta l’allerta Meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - gelo e neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla ...

Meteo - l’irruzione artica porta il gelo : Il freddo che arriva dal nord dell’Europa è destinato a investire l’Italia, a partire dalla metà della prima settimana di gennaio, con un crollo delle temperature fino a 10 gradi sotto la media stagionale e possibilità di nevicate nel sud est ionico e tirrenico della nostra penisola. Secondo gli esperti delle previsioni Meteo è alta la percentuale di nevicate nelle Marche, Puglia, Abruzzo, Molise, e Basilicata anche a quote basse sui versanti ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande gelo : Nord sottozero e neve al Centro-Sud : In queste ore molte zone d’Italia verranno coperte dalla neve. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteo confermano l’ondata di gelo e neve in arrivo sulla penisola, per quella che sarà a tutti gli effetti una settimana artica. Previsto un fortissimo calo termico da Nord a Sud. Quali sono le regioni maggiormente coinvolte.Continua a leggere

Allerta Meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo - ondata di GELO e NEVE al Centro/Sud : gli aggiornamenti notturni confermano tutto - Venerdì 4 il “clou” [MAPPE] : 1/11 ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 3 e 4 Gennaio : gelo intenso e tanta neve al Centro/Sud - ecco i bollettini : Allerta Meteo – L’intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa annunciato ieri continua a interessare la nostra penisola determinando il persistere di una intensa ventilazione accompagnata da precipitazioni nevose sul Centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - inizia l’ondata di GELO : tanta NEVE al Sud nei prossimi 3 giorni - le Previsioni Regione per Regione [MAPPE e DETTAGLI] : 1/29 ...

Allerta Meteo - grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia : tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta Meteo in Campania : arrivano neve e gelo - : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Come preannunciato nella ...

Meteo Ragusa - arriva il gelo - attenzione sulle strade : arriva il gelo anche in provincia di Ragusa. Precipitano le temperature al di sotto della media stagionale. Gli automobilisti invitati alla prudenza